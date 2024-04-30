Маск запланировал новую волну сокращений в Tesla – СМИ

Гендиректор Tesla Илон Маск запланировал новую волну сокращений: он уже уволил двух топ-менеджеров компании - старшего директора подразделения Supercharger по разработке сети зарядных станций для авто Ребекку Тинуччи и руководителя отдела новых продуктов Дэниеля Хо.

Об этом пишет The Information со ссылкой на электронное письмо Маска, которое было отправлено топ-менеджерам вечером 29 апреля.

В письме говорится о том, что Тинуччи и Хо должны покинуть компанию утром 30 апреля.

Отмечается, что Тинуччи и Хо проработали в компании более 6 и 11 лет соответственно.

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Теперь увольнения грозят еще сотням сотрудников, пишет издание. По информации The Information, Маск оказался разочарован падением продаж и темпами увольнений, которые проводили руководители отделов, и поэтому решил сократить команду топ-менеджмента и других сотрудников.

"Надеюсь, эти действия ясно дают понять, что нам нужно быть абсолютно жесткими в отношении численности персонала и сокращения расходов", - говорится в сообщении Маска. По данным издания, вместе с Тинуччи и Хо уйдут и сотрудники их подразделений, в том числе около 500 человек, работающих в группе Supercharger. Сколько людей работали вместе с Хо - не уточняется.

Кроме этого, в ходе сокращений будет расформирован отдел по государственной политике Tesla, который возглавлял вице-президент по государственной политике и развитию бизнеса Рохан Патель - он покинул компанию в середине апреля.

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В комментарии TechCrunch он рассказал, что принял это решение из-за "больших общих изменений" в компании. Вместе с Пателем тогда же из Tesla ушел старший вице-президент по силовым агрегатам и энергетике Дрю Баглино, писал TechCrunch.

Напомним:

Сообщалось, что автопроизводитель Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку компания борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили.

Экономическая правда