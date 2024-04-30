Все разделы
Укр / Рус

Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Вторник, 30 апреля 2024, 19:05 - Игорь Пилипив

Правительство разрешило Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, что должно активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Еще одно решение, которое будет иметь большое значение для восстановления. Позволяем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты", - отметил премьер.

Он добавил, что соответствующее решение должно активизировать операторов противоминной деятельности, которых сейчас около 35-ти.

Реклама:

По его словам, власти ожидают, что в будущем таких операторов будет гораздо больше. 

"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - сказал Шмыгаль. 

Также читайте: Украина не только разминирует земли, но и заработает на этом. Как будет работать новый рынок?

Реклама:

Экономическая правда.

война правительство разминирование
Реклама:
Материалы по теме
ЕС должен помочь защитить украинские газовые хранилища от ракетных атак РФ - "Нафтогаз" 30 апреля 2024, 18:07
В Минобороны рассказали, сколько будут получать защитники на фронте по обновленным выплатам 30 апреля 2024, 17:50
Правительство выделило дополнительные 15,5 миллиарда на закупку дронов 30 апреля 2024, 17:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте