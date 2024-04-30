Кабмин разрешил ГСЧС предоставлять платные услуги

Правительство разрешило Государственной службе по вопросам чрезвычайных ситуаций предоставлять платные услуги по оценке соответствия в сфере гражданской защиты, что должно активизировать сертификацию операторов противоминной деятельности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Еще одно решение, которое будет иметь большое значение для восстановления. Позволяем ГСЧС предоставлять платные услуги для оценки соответствия в сфере гражданской защиты", - отметил премьер.

Он добавил, что соответствующее решение должно активизировать операторов противоминной деятельности, которых сейчас около 35-ти.

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По его словам, власти ожидают, что в будущем таких операторов будет гораздо больше.

"Формируем рыночную среду в сфере гуманитарного разминирования. Максимально привлекаем частный сектор, чтобы как можно быстрее очистить Украину от минного мусора", - сказал Шмыгаль.

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Экономическая правда.