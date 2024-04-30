В первом квартале 2024 года экспорт ІТ-услуг сократился на 5%

В первом квартале 2024 года объем украинского IT-экспорта составил почти 1,58 млрд долл, что на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023 году.

Об этом сообщает Львовский IT Кластер в соответствии с данными НБУ.

Отмечается, что в марте этого года объем IT-экспорта увеличился на 9% и составил 565 млн долл. В целом украинской экономике это принесло на 47 млн долл больше по сравнению с февралем.

По словам CEO Львовского ІТ Кластера Степана Веселовского, все еще есть риск, что падение будет продолжаться, ведь критические для нормального функционирования отрасли проблемы, бронирование ключевых работников и возможность выезда для них за границу в бизнес командировки, до сих пор не решены.

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"Доля ІТ-услуг в структуре всего экспорта услуг в марте 2024 года составила 39,2%. Это на 4% меньше, чем в марте прошлого года. Тогда компьютерные услуги составляли 43,3%", - говорится в сообщении.

Добавляется, что общая экспортная выручка всех услуг Украины в марте этого года составила 1,44 млрд долл, что на 50 млн долл или 4% больше по сравнению с февралем.

Напомним:

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Впервые в истории украинский экспорт IT-услуг в прошлом году не показал роста, принеся 6,7 млрд долл, что на 8,5% меньше, чем в 2022 году.