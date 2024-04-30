"Укрпочта" о продаже своих старых авто на аукционе: "Нет, не йоб**лись"

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АО "Укрпочта" в соцсети X (Twitter) нестандартно отреагировала на критику новости о продаже компанией 531 своего старого авто.

Об этом стало известно из поста компании в X.

"Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йоб**лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон", — говорится в сообщении.

В комментариях под постом пользователи начали активно обсуждать целесообразность таких высказываний от имени одной из крупнейших госкомпаний страны. Кто-то даже предположил, что это неофициальный аккаунт компании, но "Укрпочта" опровергла это, ответив на комментарий.

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Ранее генеральный директор компании Игорь Смелянский сообщил о продаже подержанных автомобилей.

"Мы выставляем на "Prozorro.Продажи" 531 авто, в основном 90-х и 2000-х годов, которые или пополнят автопарк кого-то из коллекционеров, или (на что я надеюсь) попадут к волонтерам, и, после ремонта и пересборки 3-4 авто в 1 на ходу, помогут ВСУ там, где это нужно", — написал Смелянский.

Он также добавил, что все будет продаваться лотами от 9 до 134 единиц по региональному критерию - движимое имущество можно будет приобрести по всей стране. Стоимость лотов - от 42 тыс. до 1,1 млн грн.

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Гендиректор "Укрпочты" пояснил, что, компания, у которой акционер - государство, просто так передать эти авто на фронт не может. "Именно поэтому есть очень простой и понятный механизм - "Prozorro.Продажи", где все видят и товар, и цену продажи. И именно рынок определит, сколько и что стоит", - добавил Смелянский.

Экономическая правда.