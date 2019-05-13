Ощадбанк кредитовал "Агроинвестгрупп" до того, как владельцев холдинга объявили в розыск

Ощадбанк кредитовал фирмам "Агроинвестгрупп" задолго до того, как владельцев группы объявили в розыск.

Такую официальную позицию финучреждение предоставило в ответ на новость о том, что Ощадбанк выдал 22 миллионов долларов кредита фирмам бизнесменов в розыске.

Как отметили в финучреждении, кредитные договоры между Ощадбанком и ООО "Ист Оилс Украина" были заключены в 2016 и 2017 годах — до того, как владельцев группы объявили в розыск.

"Заемщик прошел полную стандартную процедуру оценки, имея безупречную кредитную историю, устойчивое финансовое состояние и финансовую отчетность, подтвержденную международными аудиторами, открытые кредитные линии в ряде крупнейших банков страны, а также сотрудничал с крупнейшими международными и отечественными агротрейдерами", - отметили в банке.

Сообщается, что согласно условиям кредитных договоров Ощадбанк получил в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам активы группы - недвижимость и оборудование элеваторов.

"Оценочная стоимость залога на момент выдачи превышала сумму кредита в 1,3 раза", - подчеркнули в компании.

Кроме того, добавили в Ощадбанке, обязательства по кредитным договорам обеспечено договорами поручительства конечных бенефициарных владельцев "Агроинвестгруп" и операционных компаний группы.

При этом уголовные производства по руководству холдинга было возбуждено в феврале 2019 года, подчеркнули в Ощадбанке.

"Банк мгновенно инициировал отзыв кредита и начал процедуру обращения взыскания на залоговое имущество, благодаря чему часть долга в размере три миллиона долларов США уже погашена", - подчеркнули в банке.

Сейчас Ощадбанк активно принимает меры по претензионно-исковой работе, планирует открытие исполнительных производств и подачу исков против поручителей по кредитам.

"Эффективность и оперативность дальнейших действий по взысканию задолженности за счет заложенного имущества зависит от отмены ограничений, наложенных решениями ряда правоохранительных органов. Сейчас Ощадбанк ожидает ответов на соответствующие официальные обращения о снятии препятствий в удовлетворении своих законных требований", — резюмировали в банке.

Как сообщалось ранее, государственный Ощадбанк выдал в кредит 22 млн долл фирмам, которые входят в состав "Агроинвестгруп" Николая Кучеренко, который вместе с сыном Виталием скрываются от правоохранительных органов за пределами Украины.

По данным СБУ, с октября 2018 года по январь 2019-го должностные лица ряда компаний, входящих в состав "Агроинвестгруп", по указанию двух фактических владельцев вывезли зерновые с "Аграрного фонда" на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, где сбывали его по завышенным ценам.

Сообщалось, что всего на элеваторах предприятий "Агроинвестгруп" находилось более 22 тыс. тонн зерновых "Аграрного фонда" общей стоимостью до 200 млн грн.

Экономическая правда