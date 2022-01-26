Ощадбанк вслед за ПриватБанком снизил тарифы на эквайринг для бизнеса

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Государственный Ощадбанк снижает тариф на эквайринг – с 1 февраля как для существующих, так и новых для клиентов банка будет действовать единый тариф за предоставление услуг эквайринга в размере 1,8%

Об этом сообщает пресс-служба банка.

В банке объяснили, что изменение тарифа на эквайринговое обслуживание действующим клиентам произойдет автоматически.

"Поддержка украинского бизнеса со стороны Ощада комплексная. Мы предлагаем подключение POS-терминалов с программным РРО от ведущих разработчиков на рынке. Добавлен сервис фискализации к приложению ОщадPAY. Снижение тарифа на эквайринг – очередной шаг.

Мы заинтересованы в дальнейшем развитии безналичных платежей в Украине. Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы учитываем тренды развития платежного рынка и двигаемся в одном направлении вместе с НБУ, международными платежными системами и бизнесом", - заявил член правления банка Антон Тютюн.

"Тариф на подключение эквайринга с использованием приложения ОщадPAY, которое является одновременно и терминалом, и кассовым аппаратом в смартфоне, составляет 1,7% суммы сделки без дополнительных комиссий при условии зачисления платежей на счет в банке", - добавили в финучреждении.

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Напоминаем:

Государственный Ощадбанк запустил собственное программное РРО в сервисе приема платежей через смартфон ОщадPAY, банк предлагает единый тариф для подключения эквайринга с использованием ОщадPAY – 1,7%.

Государственный ПриватБанк установил с 15 января 2022 года для бизнес-клиентов единый базовый размер комиссии за услуги эквайринга в торговых точках (приема платежей по банковским картам) в размере 1,8%.

В Нацбанке констатировали соблюдение международными платежными системами Visa и Masterсard договоренностей по снижению комиссий интерчейндж.

Компания Mastercard с 26 ноября вводит в действие новые уменьшенные размеры межбанковских ставок (интерчейндж) в Украине согласно решению Антимонопольного комитета (АМКУ).

Антимонопольный комитет разрешил платежным системам Mastercard и Visa выполнить меморандум об уменьшении межбанковской ставки.

Антимонопольный комитет возбудил дело о предоставлении разрешения компаниям Mastercard и Visa на выполнение меморандума по НБУ по снижению межбанковских ставок (интерчейндж).

НБУ совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины – соответствующий меморандум подписали представители Нацбанка, Visa и Mastercard.

Из-за меморандума между Нацбанком, Visa и Mastercard, предполагающего снижение ставок интерчейндж, вскоре размер кэшбека может значительно сократиться.

В Антимонопольном комитете ранее раскритиковали идею установить предельные размеры комиссионного вознаграждения и интерчейнджа.

Экономическая правда