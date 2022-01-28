Ощадбанк получил более миллиарда прибыли

Mykola Tys/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Чистая прибыль Ощадбанка по результатам 2021 года составила 1,1 миллиарда гривень, что в 2,5 раза меньше, чем в 2020 году.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Операционная прибыль составила 5,6 млрд грн, отрицательный торговый результат – 4,4 млрд грн.

Последний вызван укреплением гривни и соответствующей индексацией ценных бумаг в портфеле Ощада, отмечают в банке.

Чистого процентного дохода банком получено 13,4 млрд грн, что в 1,7 раза (на 5,4 млрд грн) больше, чем в 2020 году. Чистый комиссионный доход составляет 6,2 млрд грн. По сравнению с 2020 годом этот показатель увеличился на 1,2 млрд грн, или на 24,9%.

В течение 2021 года неработающий портфель, рассчитанный по методике НБУ, снизился на 18,3 млрд грн (до 33%).

В государственный бюджет в 2021 году Ощадбанк уплатил самую большую в своей истории сумму дивидендов – 833 млн грн.

Напоминаем:

"Ощадбанк" по итогам работы в 2020 году получил 2,8 млрд грн чистой прибыли, что на 2,5 млрд грн больше, чем в 2019 году (255 млн грн).

Экономическая правда