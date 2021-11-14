В январе-октябре 2021 объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 44%, до 37,8 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом enkorr сообщили в Консалтинговой группе "А-95".

Так, транзит дизельного топлива за десять месяцев снизился на 51% — до 28,2 тыс. т, из которых 17,8 тыс. т — из Беларуси в Молдову, 8,7 тыс. т — из Литвы в Молдову и 1,5 тыс. т — из России в Польшу.

Перевозки бензина в Молдову выросли на 48%, до 8,4 тыс. т, при этом в марте 2021 г. транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из России составили 1,2 тыс. т.

Напоминаем:

В 2020 г. транзитные перевозки нефтепродуктов по железной дороге по территории Украины сократились на 28% — до 73,7 тыс. т, по сравнению с объемами 2019 г. (102,1 тыс. т).