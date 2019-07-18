Кабмин ввел спецпошлины на импорт из РФ дизтоплива и сжиженного газа

17 июля Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление, которым ввел специальные пошлины на импорт российского дизтоплива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа.

Об этом в Facebook сообщил представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.

Подчеркивается, что спецпошлины на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года.

Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

"Соответствующая пошлина снимет маржу трейдера-импортера, которая превышает рыночную, которая возникала по причине логистики и других факторов. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т.

Таким образом, маржа трейдера будет приведена к обычным рыночным уровням и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС. Все трейдеры будут в равных условиях.

Повышать цены у одного отдельного импортера возможности не будет, потому что сразу будет идти конкурентное замещение ресурса из альтернативных источников: Беларусь, страны ЕС (Литва, Польша), поставки морем и т.д.", - написал Герус.

По его словам, украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Напомним:

18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации заявило об установлении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

Экономическая правда