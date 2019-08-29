Дубилет станет Министром Кабинета министров

Соучредитель monobank Дмитрий Дубилет займет должность Министра Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил один из основателей monobank Олег Гороховский на своей странице в Facebook.

"Дмитрий Дубилет будет Министром Кабинета министров и, к огромному сожалению, покидает проект monobank. Если Рада поддержит его кандидатуру, разумеется", - написал Гороховский.

Он выразил убеждение, что Дубилет на этой должности "принесёт много пользы и теперь можно точно говорить, что всё в Украине будет супер!".

Напомним:

16 июля бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно исполняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.

Ранее Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.

Бывшие топ-менеджеры Приватбанка Олег Гороховский, Дмитрий Дубилет и Михаил Рогальский в январе 2017 года заявили о намерении создать IT-компанию "Финтех бенд", реализующую проект monobank. К октябрю-2017 monobank выпустил первую тысячу кредитных карт, в феврале 2018-го начал привлекать гривневые депозиты.



В настоящее время у приложения monobank есть два банка-партнера: Универсал Банк (входит в группу ТАС) и Айбокс банк (оба - Киев). У monobank - около 1 млн клиентов.

Экономическая правда