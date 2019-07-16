Бывшего IT-директора "Приватбанка" назначили советником Баканова
Вторник, 16 июля 2019, 15:19
Бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет стал советником временно испольняющего обязанности главы СБУ Ивана Баканова.
Соответствующую информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердили в СБУ.
Напомним:
Ранее Дмитрий Дубилет сообщил, что примет участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине в качестве эксперта по информационным технологиям.
"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанком и бизнесом в целом", - заявил он.
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