Дубілет стане Міністром Кабінету міністрів

Співзасновник monobank Дмитро Дубілет обійме посаду Міністра Кабінету міністрів України.

Про це повідомив один із засновників monobank Олег Гороховський на своїй сторінці у Facebook.

"Дмитро Дубілет буде Міністром Кабінету міністрів і, на превеликий жаль, залишає проект monobank. Якщо Рада підтримає його кандидатуру, звісно", - написав Гороховський.

Він висловив переконання, що Дубілет на цій посаді "принесе багато користі і тепер можна точно говорити, що все в Україні буде супер!".

Нагадаємо:

16 липня колишній директор із інформаційних технологій "Приватбанку", співзасновник Monobank Дмитро Дубілет став радником тимчасового виконувача обов'язків глави СБУ Івана Баканова.

Раніше Дубілет повідомив, що візьме участь у декількох проектах по боротьбі з корупцією в Україні в якості експерта з інформаційних технологій.

Колишні топ-менеджери Приватбанку Олег Гороховський, Дмитро Дубілет і Михайло Рогальський у січні 2017 року заявили про намір створити IT-компанію "Фінтех бенд", що реалізує проект monobank. До жовтня-2017 monobank випустив першу тисячу кредитних карт, у лютому 2018 го почав залучати гривневі депозити.

Наразі у додатка monobank є два банки-партнера: Універсал Банк (входить до групи ТАС) і Айбокс банк (обидва - Київ). У monobank - близько 1 млн клієнтів.

Економічна правда