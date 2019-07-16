Бывший IT-директор "Приватбанка" примет участие в проектах по борьбе с коррупцией
Бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет заявил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине.
Об этом он написал в Facebook.
Дубилет отметил, что участвует в проектах в качестве эксперта по информационным технологиям.
По его словам, работа проходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов.
"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанк и бизнесом в целом.
Коррупция - это главное зло, через которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству", - написал Дубилет.
Экономическая правда
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