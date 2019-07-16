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Бывший IT-директор "Приватбанка" примет участие в проектах по борьбе с коррупцией

Вторник, 16 июля 2019, 11:25

Бывший директор по информационным технологиям "Приватбанка", соучредитель Monobank Дмитрий Дубилет заявил, что его пригласили принять участие в нескольких проектах по борьбе с коррупцией в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

Дубилет отметил, что участвует в проектах в качестве эксперта по информационным технологиям.

По его словам, работа проходит вместе с Офисом президента, СБУ и рядом других госорганов.

"Это не значит, что я пошел в политику. Я продолжаю заниматься монобанк и бизнесом в целом.

Коррупция - это главное зло, через которого Украина не может нормально развиваться, а технологии - лучший способ борьбы с этим злом. Я надеюсь, что мой опыт будет полезен государству", - написал Дубилет.

Экономическая правда

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корупція

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