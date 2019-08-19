СМИ: Авиакомпании начали продавать билеты на запрещенные самолеты Boeing 737 Max

Авиакомпании продают билеты на самолеты Boeing 737 Max, несмотря на то, что полеты на них все еще запрещены после двух авиакатастроф в марте.

Об этом сообщает The Sunday Times.

Отмечается, что компании TUI, United Airlines и другие запланировали более 32 600 рейсов на самолетах 737 Max 8 и Max 9 на конец этого года, хотя регуляторы еще не утвердили снятия запрета на полеты.

Один британский турист сказал, что почувствовал себя "подопытным кроликом", когда узнал на прошлой неделе, что его рейс будет выполняться на самолете 737 Max 8.

Напомним:

Полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Расходы, связанные с выплатой различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX, сократили выручку Boeing во втором квартале на 5,6 млрд долл, а чистую прибыль - на 8,74 млрд долл.

Ранее сообщалось, что Boeing зарезервирует почти 5 млрд долл из-за запретов полетов самолетов 737 MAX.

Экономическая правда