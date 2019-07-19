Boeing зарезервирует 5 миллиардов долларов из-за запрета полетов 737 МАХ

Boeing отразит в отчетности за второй квартал 2019 года списание в размере 4,9 миллиардов долларов долларов в связи с приостановлением полетов лайнера 737 MAX.

Об этом говорится в заявлении компании, передает "Инерфакс-Украина".

Отмечается, что эти средства Boeing зарезервирует на потенциальные выплаты клиентам, среди которых - крупнейшие авиакомпании мира.

Компания также повысила оценку расходов на производство лайнеров этой модели на 1,7 млрд долларов, отбив более длительный, чем ожидалось, простой производственных мощностей.

В Boeing ожидают, что регуляторы могут дать разрешение на возобновление полетов 737 MAX в начале четвертого квартала 2019 года, но это предварительная оценка, и реальные сроки - пока под вопросом.

"Отчетность Boeing за второй квартал опубликуют 24 июля. Аналитики, опрошенные FactSet, ранее прогнозировали, что квартальная выручка компании составит около 20 млрд долларов, прибыль - 1,2 млрд. Таким образом, списание может привести к существенному ущербу", - говорится в сообщении.

Напомним:

10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в Найроби (Кения). На борту были 149 пассажиров и 8 членов экипажа, все они погибли.

Жертвами авиакатастрофы стали граждане более 30 стран. Причина катастрофы пока неизвестна.

В октябре 2018 года Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

12 марта Европейское агентство авиационной безопасности временно запретило эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max. 13 марта Украина присоединилась к запрету.

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