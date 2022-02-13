В "Борисполе" рассказали об изменениях в авиарейсах

ФОТО: АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ

В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.

Об этом говорится в Facebook.

"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - отметили там.

Об изменениях в рейсах там сообщили:

KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.

FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25

QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напоминаем:

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", которая является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".