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В "Борисполе" рассказали об изменениях в авиарейсах

Воскресенье, 13 февраля 2022, 15:40 - Илья Колдомасов
 
ФОТО: АЭРОПОРТ БОРИСПОЛЬ

В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.

Об этом говорится в Facebook.

"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - отметили там.

Об изменениях в рейсах там сообщили:

  • KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.
  • FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25
  • QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию
  • AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.

Напоминаем:

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.

Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.

Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", которая является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".

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