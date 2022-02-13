В "Борисполе" рассказали об изменениях в авиарейсах
В аэропорту Борисполь заявили, что учреждение продолжает работать в штатном режиме, а в ближайшее время расписание может меняться.
Об этом говорится в Facebook.
"Мы внимательно следим за всеми изменениями. В то же время сообщаем, что на сегодня практически все рейсы проходят по расписанию и без изменений в графиках полетов", - отметили там.
Об изменениях в рейсах там сообщили:
- KLM отменила все свои рейсы с 13.02 до 17.02.2022.
- FLY-DUBAI — изменила графики с 14.02 по 28.02.2022: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25, вместо 23:25
- QATAR AIRWAYS XQR 295 и 296 – отменен рейс 14.02.2022, потому что будет выполняться рейс на более крупном воздушном судне по расписанию
- AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202, следите за расписанием на официальном табло сайта аэропорта.
Напоминаем:
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что небо над Украиной открыто, а власти не принимали никаких решений по закрытию воздушного пространства.
Международные страховые компании, занимающиеся страхованием авиаперевозок, с понедельника, 14 февраля, прекращают страховать самолеты для полетов над Украиной из-за высоких рисков боевых действий.
Вероятно, с 14 февраля все украинские авиакомпании не смогут выполнять полеты в воздушном пространстве Украины. Исключение может относиться к российским авиакомпаниям, которые застрахованы в РФ – например, "Азур Эйр Украина", которая является дочерним предприятием российской "Азур Эйр".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua