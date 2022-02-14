Страховщики вынудили МАУ перегнать 5 самолетов в Испанию

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Украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" заявила, что вынуждена вернуть лизингодателям 5 самолетов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

МАУ получила официальное уведомление от страховых компаний о том, что из-за угрозы вторжения РФ в Украину они прекращают страховать самолеты, курсирующие в воздушном пространстве нашей страны.

В МАУ также подтвердили информацию о возвращении пяти самолетов, взятых в лизинг, из-за прекращения их страхования. Остальные суда, сказано в сообщении, остаются в распоряжении компании.

"МАУ по требованию лизингодателей отправляет 5 самолетов Boeing 737-800 в Испанию при сохранении других воздушных судов во флоте компании. Кроме этого, 2 самолета авиакомпании отправляются на плановое техническое обслуживание двигателей в Белград", – говорится в сообщении.

Также в компании добавили, что пассажиры могут бесплатно изменить дату вылета при наличии оригинального тарифа, воспользовавшись онлайн сервисом "Управление бронированием".

Напоминаем:

Правительство Украины выделило из резервного фонда госбюджета 16,6 млрд гривен для гарантии бесперебойных полетов в воздушном пространстве Украины.

Экономическая правда