ЗМІ: Авіакомпанії почали продавати квитки на заборонені літаки Boeing 737 Max 

Авіакомпанії продають квитки на літаки Boeing 737 Max, незважаючи на те, що польоти на них все ще заборонені після двох авіакатастроф у березні.

Про це повідомляє The Sunday Times.

Зазначається, що компанії TUI, United Airlines та інші запланували понад 32 600 рейсів на літаках 737 Max 8 та Max 9 на кінець цього року, хоча регулятори ще не затвердили зняття заборони на польоти.

Один британський турист сказав, що відчув себе "піддослідним кроликом", коли дізнався минулого тижня, що його рейс буде виконуватися на літаку 737 Max 8.

Нагадаємо:

Польоти літаків Boeing-737 MАX призупинили в усьому світі в березні 2019 роки після двох авіакатастроф.

У березні під час аварії літака цієї моделі авіакомпанії Ethiopian Airlines загинули 157 осіб. У жовтні 2018 року жертвами аварії Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air стали 189 осіб.

У Boeing розраховують відновити постачання 737 MAX клієнтам у четвертому кварталі цього року, однак галузеві експерти вважають, що польоти цих лайнерів не поновляться до 2020 року.

Витрати, пов'язані з виплатою різних компенсацій у результаті припинення польотів 737 MAX, скоротили виручку Boeing у другому кварталі на 5,6 млрд дол, а чистий прибуток - на 8,74 млрд дол.

Раніше повідомлялося, що Boeing зарезервує майже 5 млрд дол через заборону польотів літаків 737 MAX.

Економічна правда