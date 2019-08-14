Кабмин изменил устав Приватбанка из-за замечаний НБУ

Кабинет министров на заседании 14 августа утвердил новую редакцию устава государственного Приватбанка и положение о его наблюдательном совете.

Как уточнили в "Интерфакс-Украина", внесены изменения в постановление правительства от 5 июня 2019 года №594, которым были утверждены устав и положение о наблюдательном совете банка.

В новой редакции устава учтены замечания Национального банка, который ранее отказался согласовывать устав финучреждения.

Согласно решению комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем центробанка от 30 июля, отдельные положения новой редакции устава не соответствовали требованиям действующего законодательства. Речь идет, в частности, о ст.7 закона о банках, которой урегулированы особенности функционирования госбанков.

Отмечается также, что Комитет обращал внимание на отступление от принципа равенства прав и обязанностей независимых членов и представителей государства в наблюдательном совете банка; на увеличение оснований для временного отстранения членов набсовета и на процедурные аспекты принятия набсоветом банка решений путем заочного голосования.

Напомним:

12 июля в наблюдательный совет Приватбанка по квоте Зеленского вошла подруга актрисы "Квартала".

17 июля на должности членов наблюдательного совета Приватбанка предложили 3-х новых кандидатур.

Ранее трое из шести вновь избранных независимых членов наблюдательного совета не смогли выполнить требования по э-декларированию и поэтому отказались от работы в набсовете.

Причиной они назвали "неприемлемость требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования". Однако, как сообщалось, на самом деле причина может быть другой.