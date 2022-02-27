НБУ упростил финмониторинг денег для поддержки армии

Национальный банк Украины упростил отдельные требования по проверке источников происхождения наличных средств, которые будут передаваться в поддержку украинской армии.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Упрощение требований финансового мониторинга будет действовать на время действия военного положения. Распространяться будут такие упрощенные требования на операции по переводу наличных средств на счета ВСУ, специальный счет, открытый Национальным банком, а также других операций в поддержку ВСУ.

"Все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения должны приниматься банками в соответствии с требованиями закона и другими нормативно-правовыми актами", — добавляют в НБУ.

Постановление вступает в силу 27 февраля 2022 года.

Напоминаем:

Нацбанк открыл специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины - такое решение было принято "в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности".

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