Нардеп рассказал, почему трое иностранцев отказались от работы в набсовете Приватбанка

Трое иностранцев, участвовавших в конкурсе на работу в наблюдательном совете ПриватБанка, отказались вступать в должности из-за "неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украины относительно электронного декларирования", но на самом деле причина может быть другой.

Об этом написал в Facebook народный депутат (фракция "Блок Петра Порошенко") Павел Ризаненко, отметив, что пост "не о выборах - о ходе реформы корпоративного управления в государственных банках".

"Кто следит, те помнят, что 22 мая по результатам конкурса по отбору независимых членов наблюдательных советов государственных банков КМУ назначил состав наблюдательных советов трех государственных банков (по 6 независимых членов и по 2" зависимых ", еще осталось одно вакантное" зависящее " место по квоте АП) ", - напомнил депутат.

"Как член конкурсной комиссии получил сообщение, что три вновь назначенные независимые члены наблюдательного совета ПриватБанка (члены-иностранные граждане, которые были в прошлом составе совета Приватбанка) решили" не вступать на должность члена наблюдательного совета ". Причиной такого решения они называют неприемлемости требований антикоррупционного законодательства Украина по электронному декларированию активов и доходов членами наблюдательных советов госбанков ", - рассказал Ризаненко.

"Очень удивлен таким решением, ведь во время проведения интервью с этими кандидатами каждом из них индивидуально ставился вопрос о том, знают ли они об особенностях украинского антикоррупционного законодательства и по электронному декларированию в частности. Ответы были утвердительные и ими отмечалось, что они готовы выполнить такие требования ", - отметил он.

"Не исключено, что настоящая причина отказа занять места в наблюдательном совета Приватбанка - это отнюдь не декларирования, а возвращение в Украину бывшего мажоритарного акционера ПриватБанка господина Коломойского и ряд судебных решений в пользу Коломойского в судах первой инстанции по Приватбанка после смены президента", - предположил Ризаненко.

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