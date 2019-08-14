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Кабмін змінив статут Приватбанку через зауваження НБУ

Середа, 14 серпня 2019, 16:42

Кабінет міністрів на засіданні 14 серпня затвердив нову редакцію статуту державного Приватбанку і положення про його наглядову раду.

Як уточнили в "Інтерфакс-Україна", зміни внесено до постанови уряду від 5 червня 2019 року №594, якою було затверджено статут і положення про наглядову раду банку.

У новій редакції статуту враховані зауваження Національного банку, який раніше відмовився погоджувати статут фінустанови.

Згідно з рішенням комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем центробанку від 30 липня, окремі положення нової редакції статуту не відповідали вимогам чинного законодавства. Йдеться, зокрема, про ст.7 закону про банки, в якій врегульовані особливості функціонування державних банків.

Зазначається також, що Комітет звертав увагу на відступ від принципу рівності прав і обов'язків незалежних членів і представників держави в наглядовій раді банку; на збільшення підстав для тимчасового відсторонення членів наглядової ради і на процедурні аспекти ухвалення нею рішень шляхом заочного голосування.

Нагадаємо:

12 липня в наглядову раду Приватбанку за квотою Зеленського увійшла подруга актриси "Кварталу".

17 липня на посади членів наглядової ради Приватбанку запропонували 3-х нових кандидатур. Адже, як повідомлялося раніше, троє із шести новообраних незалежних членів наглядової ради не змогли виконати вимоги по е-декларуванню і тому відмовилися від роботи.

Причиною вони назвали "неприйнятність вимог антикорупційного законодавства України щодо електронного декларування". Однак, як повідомлялося, насправді причина може бути інша.

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