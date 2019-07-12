В наблюдательный совет ПриватБанка по квоте Зеленского вошла подруга актрисы "Квартала" - СМИ

Бывший юрист "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер, которая стала членом наблюдательного совета ПриватБанка по квоте президента, оказалась подругой актрисы Елены Кравец из "Студии Квартал 95".

Об этом пишет НВ Бизнес.

Отмечается, что Мецгер была отмечена на личном фото Кравец в ее Instagram, датированном 2017 годом, где они вместе были на частной вечеринке.

Также журналисты нашли общее фото Кравец и Мецгер, загруженное в 2018 году в учетную запись Facebook генерального директора Red Bull Украина Татьяны Лукинюк.

Кроме этого, в Facebook Лукинюк есть три совместных фото с Еленой Кравец и Юлией Мецгер, сделанные в 2015-2016 гг.

"Они вместе с членами семей и другими людьми есть на фотографиях с концерта Pianoboy, в кафе и в аэропорту Киев (Жуляны) перед отлетом в Дубаи", - пишет издание.

"Согласно декларации Юлии Мецгер, как кандидата на должность члена наблюдательного совета, ее мужем является Евгений Владимирович Мецгер. Скорее всего, это заместитель председателя правления государственного "Укрэксимбанка".

В его официальной биографии есть упоминание о полученном высшем образовании в Криворожском техническом университете. Евгений Мецгер и Елена Кравец - ровесники", - отмечают журналисты.

Напомним:

Ранее сообщалось, что членами наблюдательных советов государственных "Приватбанка" и "Ощадбанка" по квоте президента стали бывшие сотрудники "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер и Юрий Храмов.

Как сообщил в Facebook народный депутат Павел Ризаненко, представителем президента в наблюдательном совете "Укрэксимбанка" назначили Викторию Страховую.