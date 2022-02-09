Спор за "главный банк страны": аргументы сторонников и противников покупки банка "Укрпочтой"

На честь другої річниці платформи "Дія" Міністерство цифрової трансформації презентувало масштабне оновлення: відтепер у смартфоні можна змінити місце прописки, отримати довідку про несудимість та навіть дозвіл на будівництво.

Диджиталізацію в Україні, здається, не зупинить вже ніщо.

Проте у бурхливому світі інновацій та технологічного розвитку ще залишається один острівець "стабільності" – державний оператор поштового зв'язку "Укрпошта".

У багатьох українців ця компанія асоціюється з чергами: в одних пенсіонери стоять за готівковими виплатами від держави, а в інших – цими ж коштами вони оплачують комунальні послуги та розраховуються за придбані крупи, пральний порошок чи ковбасу.

Однак схоже, невдовзі прогрес дістанеться й сюди. Принаймні на це розраховує генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який вже п'ятий рік проштовхує ідею створення поштового банку.

І невдовзі це може стати реальністю. Компанія вже направила документи на погодження Національним банком угоди про купівлю "Альпарі Банк". Але для чого це державному оператору?

Смілянський переконує: через "Укрпошту" доступ до банківських послуг нарешті отримають 12 мільйонів громадян з найвіддаленіших містечок та сіл, в результаті чого зросте частка безготівкових розрахунків, а в найближчі чотири роки держбюджет зекономить близько 10 млрд грн.

Ідею створення поштового банку підтримують і в Офісі президента. Однак схоже, що на цьому перелік "групи підтримки" Смілянського закінчується.

Аналітики, представники Національного банку та урядовці скептично ставляться до ідеї виходу "Укрпошти" на банківський ринок. Смілянському закидають нерозуміння роботи банків, неготовність працювати під регуляціями НБУ та марну розтрату коштів платників податків черговий державний банк.

8 лютого відбулися дебати між Ігорем Смілянським та автором дослідження про ціну державних банків для платників податків Євгеном Дубогризом, який критикує ідею купівлі банку "Укрпоштою".

Аргументи сторін під час дебатів збирав журналіст ЕП Ярослав Вінокуров.

Навіщо створювати поштовий банк?

Ігор Смілянський: Близько 40% українців не мають доступу до банківських послуг. Банків у селах та населених пунктах, у яких сумарно мешкає близько 12 мільйонів українців просто фізично нема. Якщо точніше, то 4,3% населених пунктів в Україні мають банкомат, 3,9% – відділення кого-небудь банку. "Укрпошта" ж є у кожному з понад 29 тисяч населених пунктів. Ми зобов’язані там бути відповідно до закону. Створення поштового банку суттєво покращить доступ до банківських послуг серед українців, особливо у селах. За ідею створення поштового банку я борюся останні 5 років. Хоча для мене, як директора "Укрпошти", "статус кво" був би ідеальним варіантом. Я міг би просто з року в рік просити в уряду виплату компенсації тарифу на доставку пенсій. Однак я свідомо відмовляюся від цих 2,5 мільярда гривень. Глобально мета у тому, щоб коли я залишив свою посаду (контракт закінчується у червні 2023 року – ЕП), то залишив Україну, у якій у кожному її куточку можна отримати цифрову послугу, у якій бабуся зможе відкрити свій перший ощадний рахунок або замовити ліки. Такі проєкти дуже важливі. Євген Дубогриз: Банки – той сектор, у якому рішення повинні ухвалюватися не на емоціях, а професійною аудиторією, аналітиками, регулятором тощо. Потрібно розуміти, що ціна рішення – це кошти акціонера. У випадку державного банку чи банку "Укрпошти" мова йде про кошти платників податків. Я підтримую ідею забезпечення доступом до фінансових послуг всіх тих українців, які його не мають. Але, як на мене, то у цьому питанні потрібно шукати альтернативний варіант. Кабінет міністрів разом з "Укрпоштою" могли б його напрацювати, зокрема із застосуванням агентської схеми, коли "Укрпошта" співпрацюватиме з одним із державних банків.

Через поштовий банк Ігор Смілянський хоче дотягнутись до кожного українця, який не користується банківськими послугами KSE

Чи можна обійтися без створення поштового банку?

Ігор Смілянський: "Укрпошта" має власну платіжну систему і, відповідно до регуляцій НБУ, до кінця 2022 року її потрібно повністю оцифрувати. Тобто навіть без створення чи придбання поштового банку ми витратимо на ці цілі 1,5 мільярди гривень. Питання у тому, що робити з цим далі. Можна побудувати на основі цієї інфраструктури свій банк, а можна співпрацювати з банком-агентом. В "Укрпошти" близько 5,5 мільйона клієнтів: 3,5 мільйона пенсіонерів та 2 мільйони – е-комерція. Якби ми були банком, то були б номером 3 в Україні. Якщо ми реалізуємо агентську схему, передамо своїх клієнтів іншому банку, то втратимо 2,5 мільярди гривень компенсації за доставку пенсій, а також десь половину з 600-700 мільйонів гривень доходів від комісій за прийняття платежів. Ці 2,8 мільярда – це чверть нашого доходу. Чи може хтось гарантувати, що банк-агент компенсує нам ці втрати? Адже якщо цього не станеться, то "Укрпошта" перетвориться на дотаційне державне підприємство: за збитки компанії платитиме бюджет. Поштовий банк дозволив би за 4 роки скоротити частину виручки, пов’язаної із державою, з 48% до 7%. Євген Дубогриз: Що треба знати про банківський бізнес? Перше – він низькорентабельний. Основний показник – процентна маржа банків – знижується з року в рік. Друге – цей бізнес дуже зарегульований. Банкір, який мав півторарічну перерву у роботі, не зможе так просто повернутися працювати, бо вже геть нічого не розуміє. Регулятивне середовище постійно змінюється та удосконалюється. Третє – цей бізнес дорогий. Бізнес-плани банків за витратами майже ніколи не виконуються. Фактичні витрати перевищують заплановані в середньому в 1,8-1,9 раза. І це у тих банках, які вже працюють та мають команди практикуючих банкірів. "Укрпошта" дивиться на банк як на бізнес-напрямок, на якому можна щось заробити. Я ж дивлюся на це з точки зору платників податків. "Укрпошта" – державна компанія, яка намагається з нуля створити те, що вже є в інших державних банків, те, на що вже свого часу було витрачено кошти платників податків. Витрати можуть бути значними. Банку потрібна буде докапіталізація, а це кошти платників податків. Якщо на клієнтській базі "Укрпошти" не зможуть заробити такі монстри, як ПриватБанк чи Ощадбанк, то на ній не зможе заробити взагалі ніхто.

"Укрпошта" взагалі має досвід співпраці з банками на агентській основі?

Ігор Смілянський: Агентську схему ми вже тестували. Почали з інкасації коштів передавши цю функцію на аутсорс. Для цього найняли один з державних банків, який спокусив нас тарифом: 30 гривень за точку обслуговування. За цим тарифом банк пропрацював рівно 2 місяці, дочекавшись поки ми звільнимо своїх інкасаторів, а потім написав листа, у якому сказав, що тепер тариф буде не 30, а 300 гривень. В наших умовах просто неможливо придумати такої юридичної схеми, яка б не дозволила партнера тебе "кинути". Євген Дубогриз: Чи це точно проблема співпраці з держбанком? Давайте уявімо цю ситуацію у приватному секторі. Наприклад, у СКМ. Там що ДТЕК, що "Метінвест" – усі мають одного власника – Ріната Ахметова. Як і у державних компаній власник один – платники податків. У приватному секторі таких ексцесів, про які ви кажете, бути не може. Чи могли б дві компанії з однієї групи не домовитися про щось? Це навіть складно уявити. Можливо проблема у тому, що між державними підприємствами немає узгодження на рівні акціонера?

Євген Дубогриз попереджає про недопустимість марного витрачання коштів платників податків, які лишаються поза увагою KSE

Хто і скільки заплатить за поштовий банк?

Ігор Смілянський: У разі створення поштового банку всі пенсіонери, які отримують свої виплати через нас, стануть його клієнтами. Це означає, що держава припинить виплачувати нам 2,5 мільярда гривень на компенсацію тарифу на доставку пенсій. Маючи банк, ми зможемо заробити ці кошти самостійно на клієнтах. Глобально, для держави створення поштового банку виллється в економію 10 мільярдів гривень на доставці пенсій за наступні 4 роки. Аби довести інфраструктуру "Укрпошти" до рівня банку потрібні певні інвестиції. Початкові мають скласти близько 500 мільйонів гривень – це витрати на придбання банку, а також ІТ-системи. Далі потрібна ще докапіталізація на 500 мільйонів або 1 мільярд. Євген Дубогриз: Якщо створити поштовий банк, то "Укрпошта" втратить 2,5 мільярди гривень доходу з бюджету. Це означає, що компанія одразу ж стане збитковою, а цей збиток потрібно покрити коштами платників податків. Заробити багато грошей на клієнтах, які отримують по 3 тисячі гривень пенсії буде дуже складно. Інвестиції ж у побудову банківської інфраструктури можуть бути більшими за 1,5 мільярди гривень. Однак ці кошти платники податків муситимуть продублювати у черговий раз, бо такі видатки вже здійснювалися на розвиток решти чотирьох держбанків.

Створення банку – чи це інвестиція?

Ігор Смілянський: Переводячи клієнтів "Укрпошти" з готівки на безготівку, ми створимо цілу екосистему. Вона поєднуватиме банкінг, електронну комерцію та доставку. Це та схема, за якою працює Kaspi у Казахстані. При тому, що населення цієї країни менше, ніж в Україні, капіталізація Kaspi складає 20 мільярдів доларів. Створення цієї екосистеми важливо з точки зору залучення стратегічного інвестора. "Укрпошта", яка матиме таку екосистему, зможе успішно вийти на IPO. Створити цю екосистему на базі співпраці з банком-агентом неможливо. Потенційний інвестор не зайде у компанію, левова частка прибутку якої залежить від іншого банку. Євген Дубогриз: Судячи з бізнес-плану поштового банку, основний акцент буде на вкладанні коштів в ОВДП. Ви будете займатися більше традиційним банкінгом, а сьогодні вони мало цікавлять інвесторів. Та й навіть якщо інвестор зацікавиться цим бізнесом, то на додачу до банку він отримає зарегульований поштовий бізнес. Розділеними ці напрямки були б набагато привабливішими для потенційного інвестора.

Ігор Смілянський намагався переконати присутніх, в тому числі Євгена Дубогриза, в правильності напряму розвитку "Укрпошти" KSE

Керівництво "Укрпошти" показує хороші результати, тож зможуть створити і успішний банк?

Ігор Смілянський: Коли я прийшов в "Укрпошту", тодішній міністр інфраструктури поставив мені завдання: зроби так, щоб компанія не померла через шість місяців. Ми не померли через шість місяців. У 2016 році ми здійснювали 46 тисяч переказів експрес-посилок на рік. Вчора у нас було 89 тисяч посилок за один день. У 2021 році ми запровадили ERP-систему (система планування ресурсів підприємства – ЕП) за 7 місяців, хоча як правило у компаній на це йде 3-4 роки. Впевнені, що зможемо зробити успішний поштовий банк. Якщо не впораємось, то ніхто не впорається. Євген Дубогриз: Банки та не банки – це різні речі. Успіх у реальному секторі не гарантує успіху у банківському. Скоріше навіть навпаки. Не бачу жодного зв’язку між успіхом цієї команди в "Укрпошті" та можливим успіхом у поштовому банку, якщо такий з’явиться.

Замість висновку

"Укрпошта" вже не перший рік намагається вийти на банківський ринок. Спочатку в компанії хотіли отримати банківську ліцензію на певні види послуг. Для цього Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроєкт.

Категорично проти такого рішення виступили в НБУ. Регулятор побоювався, що поштовий банк може отримати можливості, проте не матиме зобов’язань та обмежень, які Нацбанк висуває до інших банків.

Зрештою, в "Укрпошті" вирішили піти на компроміс: придбати існуючий банк, а не перетворюватися на фінансову установу. І схоже, це спрацювало, адже проти такої ідеї Нацбанк виступає менш категорично.

"Якщо пакет документів надійде, будемо зважати на позицію Антимонопольного комітету та уряду. Якщо для них таке рішення буде комфортним, ми цей пакет документів візьмемо до розгляду", – пояснював голова НБУ Кирило Шевченко в інтерв’ю Liga.

Однак мрія Смілянського створити в Україні поштовий банк не зайшла б аж так далеко, якби її не підтримали в Офісі президента.

"Активність з додаванням банківських можливостей до вже наявних можливостей "Укрпошти" відображає необхідність для компанії розвивати соціальний компонент. На ціннісному рівні це безумовно підтримується президентом, але на конкретному операційному чи управлінському рівні президент чи Офіс президента до цієї активності не долучалися", – відповів ЕП радник голови Офісу президента з питань інформаційної політики Михайло Подоляк.

Наявність підтримки визнає і сам очільник "Укрпошти".

Чому Банкову не лякають можливі негативні наслідки, які Україні може принести створення поштового банку? На кону – погіршення відносин з МВФ, в останньому меморандумі з яким Україна зобов'язалась не створювати черговий державний банк.

Не лякають Офіс президента й додаткові видатки на переобладнання поштових відділень, закупівлю терміналів, навчання персоналу, створення та підтримку системи фінансового моніторингу. Ймовірно, їх доведеться шукати у держбюджеті або брати з прибутку "Укрпошти", який компанія не перерахує в казну.

Співрозмовники ЕП у владних кабінетах стверджують, що Офіс президента вирішив підтримати ідею купівлі "Укрпоштою" банку через можливість його ручного управління. Річ у тім, що на нього не будуть розповсюджуватись норми закону, зокрема щодо наявності незалежних наглядових рад.

Зрештою, поштовий банк, може залишити в історії виплату пенсій готівкою, що виглядає як швидке та помітне покращення.

Разом з безкоштовними смартфонами для пенсіонерів, поштовий банк може стати черговою красивою перемогою влади за 2 роки до виборів. Щоправда, заплатять за цю перемогу не чиновники з кабінетів на Банковій та Грушевського, а прості українці.