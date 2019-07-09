В Фонде госимущества проходят обыски СБУ и НАБУ

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционированои проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Напомним, ранее источник сообщил Экономической правде о том, что и. о.главы Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ.

Украинская правда