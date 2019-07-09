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В Фонде госимущества проходят обыски СБУ и НАБУ

Вторник, 9 июля 2019, 17:05

Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.

Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционированои проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.

В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.

Напомним, ранее источник сообщил Экономической правде о том, что и. о.главы Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ.

Украинская правда

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НАБУ СБУ Фонд госимущества

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