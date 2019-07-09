В Фонде госимущества проходят обыски СБУ и НАБУ
Вторник, 9 июля 2019, 17:05
Детективы НАБУ совместно с сотрудниками департамента "К" CБУ осуществляют обыски в помещении Фонда государственного имущества в Киеве.
Об этом 9 июля сообщает пресс-служба НАБУ.
"Следственное действие санкционированои проводится в рамках расследования по факту возможного совершения коррупционного преступления, подследственного НАБУ", - отметили в ведомстве.
В бюро добавили, что пока это вся информация, которую они могут сообщить и обещали раскрыть детали позже.
Напомним, ранее источник сообщил Экономической правде о том, что и. о.главы Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ.
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