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У Фонді держмайна проходять обшуки СБУ і НАБУ

Вівторок, 9 липня 2019, 17:05

Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.

Про це 9 липня повідомляє прес-служба НАБУ.

"Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ", - відзначили у відомстві.

У бюро додали, що наразі це вся інформація, яку вони можуть повідомити і обіцяли розкрити деталі згодом.

Нагадаємо, раніше джерело повідомило Економічній правді про те, що в. о. глави Фонду держмайна Трубаров затриманий НАБУ.

Українська правда

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НАБУ СБУ Фонд держмайна

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