У Фонді держмайна проходять обшуки СБУ і НАБУ
Вівторок, 9 липня 2019, 17:05
Детективи НАБУ спільно зі співробітниками департаменту "К" CБУ здійснюють обшуки в приміщенні Фонду державного майна в Києві.
Про це 9 липня повідомляє прес-служба НАБУ.
"Слідча дія санкціонована і проводиться в межах розслідування за фактом можливого вчинення корупційного злочину, підслідного НАБУ", - відзначили у відомстві.
У бюро додали, що наразі це вся інформація, яку вони можуть повідомити і обіцяли розкрити деталі згодом.
Нагадаємо, раніше джерело повідомило Економічній правді про те, що в. о. глави Фонду держмайна Трубаров затриманий НАБУ.
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