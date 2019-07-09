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Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ

Вторник, 9 июля 2019, 14:50

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.

Об этом Экономической правде сообщил источник в Кабинете министров.

"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.

Напомним, также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривень.

Экономическая правда

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ФГИ НАБУ

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