Глава Фонда госимущества Трубаров задержан НАБУ
Вторник, 9 июля 2019, 14:50
Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в кабинете и. о. главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова.
Об этом Экономической правде сообщил источник в Кабинете министров.
"Чиновник задержан. Сейчас проводится обыск с выемкой документов. Трубаров задержан", - сообщил источник.
Напомним, также в этот вторник, 9 июля, проходят обыски в ГФС на Волыни, где расследуют нанесение ущерба государству на 190 миллионов гривень.
Экономическая правда
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