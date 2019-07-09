Смолий обвинил PayPal в намеренном затягивании с выходом на украинский рынок
Глава Национального банка Яков Смолий заявил, что руководство регионального офиса PayPal в Польше намеренно затягивает процесс выхода компании на рынок Украины.
Об этом сообщает "Укринформ".
"Мы два года назад вели активные переговоры по привлечению PayPal в Украину. Возможно, я ошибаюсь, но скажу откровенно личное мнение: ближайший к Украине офис PayPal находится в Польше и его возглавляет гражданин нашей соседней северной державы. Он, может, и сдерживает возможность использования этого инструмента, чтобы наши ИТ-специалисты, которые работают на иностранные компании, не могли через PayPal получить деньги в Украине", - сказал Смолий.
Одновременно он подчеркнул, что определенный функционал PayPal все же доступен в Украине.
"Одним из направлений работы этой платежной системы является прием средств, и украинцы сегодня могут пополнить свои кошельки и за их счет рассчитываться там, где принимается эта платежная единица", - отметил глава Нацбанка.
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Напоминаем:
PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 1998 году Илоном Маском.
Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете.
Они могут осуществляться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
PayPal используют более 230 миллионов человек в 190 странах.
Деньги пользователей, введенные в PayPal, хранятся на счетах в банке Wells Fargo.
Штаб-квартира компании расположена в Калифорнии. Одним из соучредителей сервиса был американский программист украинского происхождения Максимилиан Левчин.
В отличие от большинства других электронных платежных систем, Paypal работает с настоящими деньгами, а не "титульными знаками".
Для мгновенного пополнения и вывода средств PayPal предлагает прикрепить к счету в системе банковскую карту или счет.
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