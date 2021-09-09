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PayPal покупает японский сервис рассрочки Paidy за 2,7 миллиарда долларов

Четверг, 9 сентября 2021, 12:55
 
paypal

Международная платежная система PayPal объявила, что договорилась о покупке японской платформы Paidy, которая предоставляет возможность платить за покупки в рассрочку.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что PayPal заплатит около 2,7 млрд долл, преимущественно наличными.

"Приобретение расширит возможности распространения и актуальность PayPal на внутреннем рынке платежей в Японии, третьем по величине рынка электронной коммерции в мире. А также дополнит уже существующий японский бизнес PayPal, который занимается трансграничным e-commerce", - заявили в PayPal.

В компании пояснили, что Paidy занимается решениями в сегменте "покупай сейчас, плати потом" ("Buy now, pay later", BNPL). Услугами Paidy пользуются более 6 млн зарегистрированных пользователей.

Как отмечает The Wall Street Journal, среди инвесторов в Paidy - сыновья американского миллиардера Джорджа Сороса Джонатан и Роберт.

Закрытие сделки между PayPal и Paidy ожидается в четвертом квартале этого года.

После этого Paidy продолжит управлять своим существующим бизнесом и сохранит свой бренд.

Экономическая правда

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компании финансы мир PayPal

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