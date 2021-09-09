PayPal покупает японский сервис рассрочки Paidy за 2,7 миллиарда долларов
Международная платежная система PayPal объявила, что договорилась о покупке японской платформы Paidy, которая предоставляет возможность платить за покупки в рассрочку.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что PayPal заплатит около 2,7 млрд долл, преимущественно наличными.
"Приобретение расширит возможности распространения и актуальность PayPal на внутреннем рынке платежей в Японии, третьем по величине рынка электронной коммерции в мире. А также дополнит уже существующий японский бизнес PayPal, который занимается трансграничным e-commerce", - заявили в PayPal.
В компании пояснили, что Paidy занимается решениями в сегменте "покупай сейчас, плати потом" ("Buy now, pay later", BNPL). Услугами Paidy пользуются более 6 млн зарегистрированных пользователей.
Как отмечает The Wall Street Journal, среди инвесторов в Paidy - сыновья американского миллиардера Джорджа Сороса Джонатан и Роберт.
Закрытие сделки между PayPal и Paidy ожидается в четвертом квартале этого года.
После этого Paidy продолжит управлять своим существующим бизнесом и сохранит свой бренд.
Экономическая правда
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