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Смолій звинуватив PayPal у навмисному зволіканні з виходом на український ринок

Вівторок, 9 липня 2019, 12:50
 

Голова Національного банку Яків Смолій заявив, що керівництво регіонального офісу PayPal у Польщі навмисно затягує процес виходу компанії на ринок України.

Про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми два роки тому назад вели активні перемовини по залученню PayPal до України. Можливо, я помиляюся, але скажу відверто особисту думку: найближчий до України офіс PayPal знаходиться у Польщі і його очолює громадянин нашої сусідньої північної держави. Він, може, й стримує можливість використання цього інструменту, аби наші ІТ-спеціалісти, які працюють на іноземні компанії, не могли через PayPal отримати кошти в Україні", - сказав Смолій.

Водночас він наголосив, що деякий функціонал PayPal все ж доступний в Україні. 

"Одним із напрямків роботи цієї платіжної системи є прийом коштів, і українці сьогодні можуть поповнити свої гаманці та за їх рахунок розраховуватися там, де приймається ця платіжна одиниця", - зазначив глава Нацбанку.

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Нагадуємо:

PayPal – міжнародна електронна платіжна система, заснована 1998 року Ілоном Маском. 

Нині це найпоширеніший у світі спосіб розрахунків в Інтернеті.

 Вони можуть здійснюватися в доларах США, євро, фунтах стерлінгів, японських єнах, китайських юанях, швейцарських франках і ще в десятках інших валют.

PayPal використовують понад 230 мільйонів людей у 190 країнах.

 Гроші користувачів, введені в PayPal, зберігаються на рахунках в банку Wells Fargo. 

Штаб-квартира компанії розташована у Каліфорнії. 

Одним із співзасновників сервісу був американський програміст українського походження Максиміліан Левчин.

На відміну від більшості інших електронних платіжних систем, Paypal працює зі справжніми грошима, а не "титульними знаками". 

Для миттєвого поповнення і виведення коштів PayPal пропонує прикріпити до рахунку в системі банківську карту або рахунок.

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PayPal Смолій

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