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PayPal хочет приобрести Pinterest за около 40 миллиардов долларов – СМИ

Среда, 20 октября 2021, 19:42
 
getty images

Техгигант PayPal ведет переговоры с социальной сетью Pinterest о приобретении за 40 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Так, речь идет о выкупе компании по цене 70 долларов за акцию. Если брать публичные акции Pinterest класса А, сумма сделки составит около 39 млрд долларов.

В то же время если учесть непубличные акции класса, стоимость сделки достигает 45 млрд долларов.

Акции Pinterest в Нью-Йорке после сообщения взлетели на 19% и достигли отметки в 66 долларов. Зато акции PayPal упали на 3.3%, чем привели к капитализации в 309 млрд долларов.

Bloomberg отмечает, что Pinterest сейчас проходит через сложный период в связи с увольнением соучредителя компании Эвана Шарпа. Он занимался дизайном компании и продуктовой командой. Кроме того, ряд бывших сотрудниц обвиняют компанию в дискриминации в отношении женщин.

Pinterest стала публичной в 2019 году и стартовала с капитализацией в 10 млрд долларов.

Напоминаем:

Международная платежная система PayPal объявила, что договорилась о покупке японской платформы Paidy, которая предоставляет возможность платить за покупки в рассрочку.

Экономическая правда

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PayPal

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