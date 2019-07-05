Нефьодов обсудит с бизнесом идею создания специализированных таможен

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, которого Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы, намерен обсудить с представителями бизнеса идею создания специализированных таможен.

Об этом он заявил журналистам 5 июля, передает "Интерфакс-Украина".

"Этот шаг должен быть сделан с учетом вопросов логистики. Но нынешняя ситуация странная - ведь у нас нет распределения инспекторов с точки зрения специализации и навыков. Предусматривается, что идеальная таможенная инфраструктура должна быть везде. Мне кажется, это иллюзия", - сказал Нефьодов, отвечая на вопрос журналистов.

Ранее Нефьодов заявлял, что выступает за сокращение количества таможен и создание специализированных таможен по конкретным категориям товаров.

Напомним:

Ранее Нефьодов сказал, что хочет сократить количество таможен.

А также назвал пять заданий, которые хочет реализовать в таможне.