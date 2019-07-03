Нефьодов назвал пять заданий, которые хочет реализовать в таможне

Первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, назвал пять задач, которые предлагает реализовать в таможне.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

При этом Нефьодов подчеркнул, что перед ним никто не ставил никаких задач – "ни президент, ни премьер, ни министр финансов, ни МВФ".

Однако, по словам Нефедова, "таможня - это проблема", и из нее надо "создать что-то хорошее".

"Что-то такое, не будет ассоциироваться с коррупцией, поборами, задержками грузов, контрабандой, нарушениями, очередями, "пиджаками", "скрутками", - отметил он.

В то же время он подчеркнул, что для решения этих проблем нет единого рецепта.

"Надо делать одновременно все", - добавил он.

И назвал пять основных задач, которые, по его мнению, нужно реализовать.

Первое - это электронизация.

"Это основной метод борьбы с коррупцией и неэффективностью. И в сфере закупок, и на таможне государство, к сожалению, не может себе позволить качественных высокооплачиваемых служащих", - отметил он.

Второе - это кадровая реформа.

"Кадровые изменения в любой организации одинаковы. Нужно понять, кто наши сотрудники, как планируем нанимать новых, как их научить и как потом оценивать, кого повышать, а кого увольнять", - подчеркнул Нефьодов.

Третье - таможенная инфраструктура.

"Это не только пресловутые сканеры, о которых стыдно вспоминать, но и автоматические весы, автоматическое сканирование номеров, поворотные камеры", - пояснил Нефьодов.

Четвертый приоритет - интеграция в европейское таможенное сообщество.

"Таможня не существует сама по себе. Синхронизация украинского законодательства с европейским - важнейшая задача", - отметил Нефьодов.

Пятое - это обновленный Таможенный кодекс.

"Актуального Таможенного кодекса сегодня нет, его надо писать", - резюмировал Нефьодов.

Читайте подробнее в интервью: Главный таможенник Максим Нефьодов: Меня уже предупреждают "Готовься. Бери охрану. Машину сожгут".

Напомним:

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Экономическая правда