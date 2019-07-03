Нефьодов хочет сократить количество таможен

Максим Нефьодов, который победил в конкурсе на должность главы Государственной таможенной службы, считает, что количество таможен должно быть сокращено с нынешних 26 до пяти-шести.

Об этом он рассказал в интервью Экономической правде.

"Сейчас у нас 26 таможен. Это избыточное количество. Я сторонник того, чтобы их было пять или шесть.

В чем сложность? У нас трудовое законодательство требует согласования всех действий с руководителем. Если человек увольняется, ему нужно, чтобы руководитель его уволил приказом. Если будет единственный руководитель, который будет вынужден подписывать все больничные, отпуска и кадровые решения, это будет ад", - заявил он.

Нефедов подчеркнул, что "очень хотел бы радикально почистить ряды таможенников", но, по его словам, сейчас это физически невозможно.

"Это будет постепенный целостный процесс. В идеале мне бы хотелось вывести таможенников из-под действия закона "О государственной службе" и перевести их на срочные контракты - однолетние, трехлетние, пятилетние", - объяснил он.

Читайте подробнее в интервью: Главный таможенник Максим Нефьодов: Меня уже предупреждают "Готовься. Бери охрану. Машину сожгут".

Напомним:

Нефьодов назвал пять задач, которые предлагает реализовать в таможне.

В марте 2019 года правительство разделило ГФС на две структуры.

Позже в том же месяце Кабмин объявил конкурс на председателей налоговой и таможенной служб.

После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ДМС была заблокирована, поскольку 17 апреля Окружной админсуд Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность главы таможенной службы, приняв постановление об обеспечении административного иска по делу № 640/6674/19.

В результате 23 апреля Национальное агентство по вопросам государственной службы приостановило конкурс на главу ДМС.

25 апреля суд отклонил ходатайство правительства о разблокировании конкурса.

Кабинет Министров в лице Минюста подал апелляцию.

24 июня Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурс на должность главы Государственной таможенной службы.

17 мая ГФС перевели в статус прекращения, однако отмечалось, что она будет продолжать реализовывать полномочия до создания Государственной таможенной службы и старта работы уже созданной Государственной налоговой службы.

25 июня Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы.

Экономическая правда