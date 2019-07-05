Нефьодов обговорить із бізнесом ідею створення спеціалізованих митниць

Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, якого Кабмін призначив главою Державної митної служби, має намір обговорити з представниками бізнесу ідею створення спеціалізованих митниць.

Про це він заявив журналістам 5 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цей крок повинен бути зроблений із урахуванням питань логістики. Але нинішня ситуація дивна - адже у нас немає розподілу інспекторів із точки зору спеціалізації і навичок. Передбачається, що ідеальна митна інфраструктура повинна бути всюди. Мені здається, це ілюзія", - сказав Нефьодов, відповідаючи на питання журналістів.

Раніше Нефьодов заявляв, що виступає за скорочення кількості митниць і створення спеціалізованих митниць по конкретним категоріям товарів.

Нагадаємо:

Раніше Нефьодов сказав, що хоче скоротити кількість митниць.

А також назвав п'ять завдань, які хоче реалізувати в митниці.