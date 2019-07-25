В Укртелекоме отреагировали на решение Верховного суда в споре с Ощадбанком

Укртелеком разочарован решением Верховного суда о признании законным договора с Ощадбанком о покупке у него облигаций "ЕСУ" на сумму 1 миллиард гривен плюс проценты и заявляет, что договор не может быть реально выполненным без существенного вреда для деятельности компании.

Об этом говорится в ответе компании на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Поэтому и мы, и банк вынуждены будем искать варианты взаимовыгодного компромисса, чтобы обеспечить выполнение решения таким образом, который не окажет негативного влияния на операционную деятельность компании", - заявили в Укртелекоме.

Напомним:

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.

15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний - не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.