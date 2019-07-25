В Укртелекомі відреагували на рішення Верховного суду у спорі з Ощадбанком

Укртелеком розчарований рішенням Верховного суду про визнання законним договору з Ощадбанком про купівлю у нього облігацій "ЕСУ" на суму 1 мільярд гривень плюс відсотки та заявляє, що договір не може бути реально виконаним без істотної шкоди для діяльності компанії.

Про йдеться у відповіді компанії на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Тому і ми, і банк змушені будемо шукати варіанти взаємовигідного компромісу, щоб забезпечити виконання рішення таким чином, який не матиме негативного впливу на операційну діяльність компанії", - заявили в Укртелекомі.

Нагадаємо:

Ощадбанк відстояв у Верховному Суді свою позицію у спорі з Укртелекомом щодо розірвання договору купівлі-продажу облігацій, заборгованість за якими становить майже 1,5 мільярда гривень.

15 вересня 2015 року Укртелеком уклав із банком договір, згідно з яким Ощадбанк зобов’язався передати у власність Укртелекому, а останній - не пізніше 15 березня 2017 року прийняти та оплатити облігації ТОВ "ЕСУ" (власник контрольного пакета акцій Укртелекому) серії С у кількості 1 млн шт. за ціною 1 млрд грн плюс накопичений купонний доход за облігаціями.

У серпні 2017 року, щоб уникнути виконання зобов’язань за договором (сплати банку понад 1 млрд грн), Укртелеком подав до Господарського суду Києва позовну заяву про розірвання договору та визнання зобов’язань за договором припиненими.