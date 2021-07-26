За полгода "Укртелеком" увеличил доход на 10%

фото: пресс-служба компании

"Укртелеком" по итогам 1 полугодия 2021 года отчитался об увеличении дохода на 10% и увеличении объема абонентской базы пользователей фиксированного оптического интернета.

Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что в первом полугодии общий доход "Укртелекома" составил 3,4 млрд грн - на более чем 10% больше, чем год назад.

При этом EBITDA выросла на 29% и достигла 1,1 млн грн. Маржа EBITDA также выросла на 4,5 пп и составляет 31,3%.

В то же время доход от телекоммуникационных услуг составил почти 2,4 млрд грн.

"Частным абонентам предоставлено услуг на почти 1,5 млрд грн, бизнес-потребителям - на 692 млн грн.

Быстрый рост базы пользователей фиксированного оптического интернета до 203 тысяч абонентов (+83%) обусловил дальнейший рост дохода от интернета до более 1 млрд грн (+ 7,4%). В бизнес-сегменте доход от интернета увеличился на 10,2% до 226 млн грн, а в массовом - на 6,6% до 786 млн грн", - добавили в компании.

В "Укртелекоме" заявили, что продолжают подключать небольшие города и села к скоростному оптического интернета - сейчас работы ведутся в почти 150 населенных пунктах, уже проложено более 4,5 тысячи километров волоконно-оптического кабеля.

В компании также заявили о росте доходов, связанных с управлением активами, в частности, поступлениями от коммерческой аренды имущества, незадействованного в производственных процессах: в 1 полугодии они составили более 213 млн грн, что почти на 41% больше аналогичного периода прошлого года.

Капитальные инвестиции в 1 полугодии 2021 года составили почти 310 млн грн.

"Укртелеком" в этом году уплатил 975 млн грн налогов в бюджеты всех уровней.

Читайте подробнее в интервью: Глава СКМ Олег Попов: Зачем Ахметову сидеть на двух стульях? Он крепко стоит на ногах

Напоминаем:

Глава СКМ Рината Ахметова Олег Попов намекнул на возможную продажу "Укртелекома" - по его словам, потенциально телекоммуникации могут быть первым направлением, из которого выйдет группа.

Ранее суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.

Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова купила "ЕСУ" в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за "Укртелеком".

В октябре 2019 года "СКМ" выплатил еще более 700 миллионов долларов Raga Establishment.

По данным ЭП, аффилированным с Raga Establishment лицом является олигарх Дмитрий Фирташ.

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Экономическая правда