Глава СКМ намекнул на возможную продажу "Укртелекома"

Глава СКМ Рината Ахметова Олег Попов намекнул на возможную продажу "Укртелекома" - по его словам, потенциально телекоммуникации могут быть первым направлением, из которого выйдет группа.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

"Наша группа очень тщательно разбирается в потенциале. Если взять телекоммуникации, то там был когда-то потенциал, он и сейчас есть, но устраивает ли этот потенциал наш аппетит, я не уверен.

Поэтому, может быть, потенциально телекоммуникации будут первыми на выход, но окончательного решения еще нет", - ответил Попов на вопрос, какие из направлений СКМ считает малоперспективными и намерен выйти из них.

Отметим, что в телекоммуникационный бизнес СКМ входят "Укртелеком" и группа "Фарлеп-Оптима Телеком" (бренд Vega).

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Напоминаем:

Ранее суд отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" и взыскании 2,17 миллиарда гривен пени.

Фонд госимущества в 2011 году продал 92,79% акций "Укртелекома" украинской "дочке" австрийской компании EPIC - ООО "ЕСУ" - за 10,575 млрд грн.

Группа "СКМ" украинского олигарха Рината Ахметова купила "ЕСУ" в 2013 году за 860 миллионов долларов у Raga Establishment, которая в начале 2017 года выкупила "Укртелеком" у EPIC.

Raga Establishment заявила, что получила лишь 100 млн долларов от продаж пакета акций и подала в суд.

Суд Лондона в июне 2017 года обязал "СКМ" доплатить 760 миллионов долларов Raga Establishment за "Укртелеком".

В октябре 2019 года "СКМ" выплатил еще более 700 миллионов долларов Raga Establishment.

По данным ЭП, аффилированным с Raga Establishment лицом является олигарх Дмитрий Фирташ.

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Экономическая правда