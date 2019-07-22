В Украине профинансируют строительство и ремонт 131 спортивного объекта

В Украине в 2019 году построят и отремонтируют 131 спортивный объект за почти 1,3 миллиарда гривень, больше всего - в Донецкой и Херсонской областях.

Об этом сообщает Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ.

"Это строительство, реконструкция или капремонт стадионов, дворцов спорта, бассейнов и других спортивных площадок", - пояснили в министерстве.

В разрезе регионов - это: 4 проекта в Винницкой, 1 - в Волынской, 5 - в Днепропетровской, 11 - в Донецкой, 6 - в Житомирской, 8 - в Закарпатской, 5 - в Запорожской, 9 – в Ивано-Франковской, 3 - в Киевской, 1 - в Кировоградской, 8 - в Луганской, 8 - во Львовской, 1 - в Николаевской, 2 - в Одесской, 3 - в Полтавской, 4 - в Ровенской, 8 - в Сумской, 7 - в Тернопольской, 5 - в Харьковской, 10 - в Херсонской, 9 - в Хмельницкой, 3 - в Черкасской, 5 - в Черновицкой, 4 - в Черниговской областях и 1 - в Киеве.

Профинансируют создание спортивной инфраструктуры из Государственного фонда регионального развития, главным распорядителем средств которого является вышеуказанное министерство.

В целом уже одобрено финансирования из Госфонда регионального развития на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях страны.

"Это строительство и реконструкция школ и детских садов (277 проектов), учреждений здравоохранения и соцзащиты (109 проектов), культуры (38 проектов), спорта (131 проект), дорожно-транспортной инфраструктуры (47 проектов), водоснабжение и водоотведение (50 проектов) и т. д.", - рассказали в министерстве.

Напомним:

В проекте бюджета на 2019 год предусматривается выделение 1 миллиарда гривень Государственному фонду регионального развития за счет уменьшения расходов для аграриев.

Также в проекте бюджета на текущий год предусматривается выделение 1 миллиарда гривень на специальный "Фонд Президента Украины", из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.

В мае также был утвержден перечень программ и проектов, которые могут реализовываться за счет ГФРР, на 3,3 млрд грн. Читайте подробнее в публикации ЕП: Миллиарды за голоса. Куда деваются деньги на развитие из бюджета.

Экономическая правда