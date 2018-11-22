Бюджет-2019: Порошенко получит миллиард на поддержку молодежи

Фото с Facebook Петра Порошенка

В проекте бюджета на 2019 предусматривается выделение 1 миллиарда гривень на специальный "Фонд Президента Украины", из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.

Об этом говорится в проекте документа.

Так, согласно проекту, будет предусмотрена отдельная статья расходов по линии Министерства образования и науки Украины. Название статьи расходов будет звучать так: "Фонд Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Предполагается, что в 2019 году соответствующий фонд получит 1 миллиард гривень.

Фото с Facebook народного депутата Сергея Лещенка

Напомним, накануне Верховная Рада приняла законопроект №9084 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины", который вместе с поправками в Налоговый кодекс входит в так называемый "бюджетный пакет".

Проект закона о бюджете на 2019 Верховная Рада планирует проголосовать до окончания вечернего пленарного заседания в этот же день, 22 ноября. В 19.20 депутаты ушли на перерыв, который продлится до 21.30.

Экономическая правда