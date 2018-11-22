Бюджет-2019: Фонд регионального развития получит миллиард, который забрали у аграриев
В проекте бюджета на 2019 год предусматривается выделение 1 миллиарда гривень Государственному фонду регионального развития за счет уменьшения расходов для аграриев.
Об этом говорится в выводах комитета Рады по вопросам бюджета, принятых на заседании 21-22 ноября и опубликованных на сайте парламента.
Депутаты предлагают уменьшить расходы на две программы поддержки аграриев и направить их в государственный фонд регионального развития. Согласно выводам бюджетного комитета, расходы на программы по поддержке животноводства и сельхозпроизводителей суммарно предлагается уменьшить на 1 млрд гривень - "снимается" по 500 млн гривень по каждому направлению.
Напомним, также в проекте бюджета на 2019 предусматривается выделение 1 миллиарда гривень на специальный "Фонд Президента Украины", из которого будут финансироваться образовательные и научные программы для молодежи.
Напомним, Верховная Рада будет работать на вечернем пленарном заседании в четверг до принятия государственного бюджета на 2019 год. За это решение с третьей попытки проголосовали 226 нардепов.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 9000 "О Государственном бюджете Украины на 2019".
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