В Україні профінансують будівництво та ремонт 131 спортивного об’єкта

В України у 2019 році збудують та відремонтують 131 спортивний об’єкт за майже 1,3 мільярда гривень, найбільше – у Донецькій та Херсонській областях.

Про це повідомляє Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

"Це будівництво, реконструкція або капремонт стадіонів, палаців спорту, басейнів та інших спортивних майданчиків", - пояснили в міністерстві.

У розрізі регіонів – це: 4 проекти у Вінницькій, 1 - у Волинській, 5 - у Дніпропетровській, 11 - у Донецькій, 6 - у Житомирській, 8 - у Закарпатській, 5 - у Запорізькій, 9 - у Івано-Франківській, 3 - у Київській, 1 - у Кіровоградській, 8 - у Луганській, 8 - у Львівській, 1 - у Миколаївській, 2 - у Одеській, 3 - у Полтавській, 4 - у Рівненській, 8 - у Сумській, 7 - у Тернопільській, 5 - у Харківській, 10 - у Херсонській, 9 - у Хмельницькій, 3 - у Черкаській, 5 - у Чернівецькій, 4 - у Чернігівській областях та 1 - у місті Київ.

Профінансують створення спортивної інфраструктури із Державного фонду регіонального розвитку, головним розпорядником коштів якого є вищезазначене міністерство.

У цілому вже схвалено фінансування з Держфонду регіонального розвитку на реалізацію 707 проектів регіонального розвитку у всіх областях України.

"Це будівництво і реконструкція шкіл і дитячих садків (277 проектів), закладів охорони здоров’я та соцзахисту (109 проектів), культури (38 проектів), спорту (131 проект), дорожньо-транспортної інфраструктури (47 проектів), водопостачання та водовідведення (50 проектів) тощо", - розповіли у міністерстві.

Нагадаємо:

У проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень Державному фонду регіонального розвитку за рахунок зменшення видатків для аграріїв.

Також у проекті бюджету на 2019 рік передбачається виділення 1 мільярду гривень на спеціальний "Фонд Президента України", з якого будуть фінансуватися освітні та наукові програми для молоді.

У травні також був затверджений перелік програм і проектів, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР, на 3,3 млрд грн. Читайте детальніше у публікації ЕП: Мільярди за голоси. Куди діваються гроші на розвиток з бюджету.

Економічна правда