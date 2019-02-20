В Украине улучшат условия пользования общественным транспортом

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает современные нормы проектирования обособленных полос для общественного транспорта.

Об этом сообщается на сайте министерства.

"Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины продолжает обновление государственных строительных норм относительно улиц и дорог населенных пунктов. В частности, сейчас рассматривается предложение пересмотреть и существенно усовершенствовать рекомендательные требования к устройству обособленных полос для общественного транспорта, чтобы улучшить его работу и повысить безопасность и комфорт пассажиров", - говорится в сообщении.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе отметил, что в Украине, в отличие от Европы, общественный транспорт — это скорее "нечто ужасное и негативное", чем удобный альтернативный способ добраться на работу, учебу или домой.

"Сегодня в действующих нормах по проектированию улиц и дорог отсутствуют отдельные рекомендации, как нужно устраивать обособленные полосы общественного транспорта, в какой полосе движения это лучше делать, для какого транспорта — рельсового или безрельсового, также не принимается во внимание функциональное назначение улицы, ее окружение и интенсивность. Поэтому сейчас есть предложение пересмотреть эти требования и, учитывая все эти необходимые параметры, обновить их в соответствии с европейским опытом", — отметил чиновник.

Парцхаладзе добавил, что такие изменения могли бы повысить качество движения общественного транспорта и оптимизировать его работу.

По словам заместителя министра, в Украине также обязательно нужно оптимизировать и совершенствовать существующие городские маршруты, повышать качество предоставления транспортных услуг.

"В Европе уже давно отказываются от индивидуальных автомобилей в пользу общественного транспорта или велосипедов. Мы также должны создавать надлежащие условия и перенимать этот опыт, популяризировать этот вид транспорта", — добавил он.

Напоминаем:

С 1 сентября 2018 года вступили в силу новые Государственные строительные нормы относительно минимально допустимой ширины полосы движения.

Согласно новой ГСН, ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, больших, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах составляет 3 м.

На магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупных и крупных городах ширина полосы движения составляет 3,5 м.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 м.

Минрегионстрой предлагает оборудовать скоростные трассы разноуровневыми развязками и перестать строить левые повороты.

Кроме того, Минрегионстрой ввел обязательное проектирование на остановках общественного транспорта защитных оградительных столбиков от наезда при новом строительстве и реконструкции остановок с 1 сентября.

Экономическая правда