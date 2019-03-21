В Украине планируют ввести шумовую разметку трасс
В новых государственных строительных нормах по проектированию дорог предлагается предусматривать на дорогах I и II категорий устройство фрезерованных шумовых полос.
Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
"Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении ДБН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории", - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века.
Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки кроме США также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.
"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, по меньшей мере вдвое", - добавил Парцхаладзе.
Ранее он предлагал вместе с шумовой ввести световую разметку дорог.
Напомним:
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Экономическая правда
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