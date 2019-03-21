В Украине планируют ввести шумовую разметку трасс

В новых государственных строительных нормах по проектированию дорог предлагается предусматривать на дорогах I и II категорий устройство фрезерованных шумовых полос.

Об этом сообщается на сайте Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

"Например, если человек долго находится за рулем и начинает засыпать, такие шумовые полосы могут спасти жизнь. Поэтому при обновлении ДБН по дорогам общего пользования мы прописали целесообразность устройства таких полос на крупнейших трассах - дорогах I-II категории", - отметил заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Впервые шумовые полосы появились в США в середине 50-х годов прошлого века.

Парцхаладзе отметил, что такие шумовые разметки кроме США также широко применяются в Германии, Канаде, Финляндии, Дании, Швеции, Норвегии, и во многих из этих стран являются обязательными при проектировании новых дорог.

"Применение шумовых полос позволяет добиться значительного снижения уровня аварийности на дорогах, по меньшей мере вдвое", - добавил Парцхаладзе.

Ранее он предлагал вместе с шумовой ввести световую разметку дорог.

Напомним:

В Украине планируют изменить состав дорожного покрытия из асфальтобетона, обязав проектировщиков применять модифицированные битумы при его устройстве.

В 2018 году в Украине ввели обязательное проектирование велосипедных дорожек и полос при новом строительстве и реконструкции дорог.

В феврале Государственное агентство автомобильных дорог начало обследовать дороги, отремонтированные в предыдущие годы, и рассказало, почему разрушается трасса Киев-Одесса.

Также в феврале "Укравтодор" возобновил ремонт дорог государственного значения.

Строительство первой платной дороги из Львова в польский Краковец начнется в 2020 году в рамках проекта GO Highway. Проезд по ней может стоить 2-3 гривни за километр.

Экономическая правда