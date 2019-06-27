В Украине появятся парковки на крышах ТРЦ и общественных зданий

С 1 июля в Украине разрешат проектировать парковки на эксплуатируемых поверхностях торгово-развлекательных центров и общественных зданий.

Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

Соответствующие изменения внесены в Государственные строительные нормы.

Стоянки и гаражи, в частности, можно будет размещать в торговых и торгово-развлекательных центрах, административных и других сооружениях. Исключение - детсады, школы и корпуса больницы с палатами.

"Такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые кровли общественных зданий. Это такие кровли, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях. Мы тоже решили заимствовать такой иностранный опыт и в новых изменениях ГБН предусмотрели возможность проектирования вышеупомянутых стоянок", - сказал заместитель министра Лев Парцхаладзе.

По его словам, для возможности безопасного расположения такой парковки нужно соблюдать соответствующие технические требования.

Автостоянки должны проектироваться в соответствии с требованиями ГСН "Планировка и застройка территорий" по соблюдению противопожарных расстояний от них до прилегающей застройки, требований правил устройства электроустановок от бровки земляного полотна до опор линий электропередач, телефонных линий, антенн мобильной и радиотрансляционной связи.

Кроме этого, на таких парковках должны быть обязательные эвакуационные выходы, размещать любые временные укрытия для автомобилей запрещается.

Напоминаем:

С 1 июля вводятся новые строительные нормы, которые дают возможность устраивать перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.

Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.

Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.

Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.

Экономическая правда