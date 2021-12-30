"Укрзализныця" пустила в рейс отремонтированный двухэтажный поезд Skoda

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30 декабря "Укрзализныця" отправила с Центрального железнодорожного вокзала столицы в рейс двухэтажный электропоезд Skoda City Elephant по маршруту Киев-Львов.

Об этом сообщает ЦТС.

Поезд отправился из Киева в 16:41 и прибудет во Львов в 00:45.

По пути следования предусмотрены остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.

Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.

цтс

Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на "Киевском электровагоноремонтном заводе".

Электропоезда Skoda EJ675 City Elephant "Укрзализныця" приобрела в 2012 году перед Евро-2012.

Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов, имеет 636 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.