"Укрзализныця" пустила в рейс отремонтированный двухэтажный поезд Skoda
30 декабря "Укрзализныця" отправила с Центрального железнодорожного вокзала столицы в рейс двухэтажный электропоезд Skoda City Elephant по маршруту Киев-Львов.
Об этом сообщает ЦТС.
Поезд отправился из Киева в 16:41 и прибудет во Львов в 00:45.
По пути следования предусмотрены остановки на станциях Винница, Хмельницкий, Тернополь.
Поезд оборудован розетками с USB-разъемами для каждого пассажира, пеленальными столиками в главных вагонах, пандусами и местами для перевозки людей с инвалидностью, держателями для велосипедов, системами видеонаблюдения, кондиционирования, вентиляции, пожарной сигнализации и пожаротушения.
Ремонт 6-вагонного электропоезда чешского производства Skoda постройки 2012 года производился на "Киевском электровагоноремонтном заводе".
Электропоезда Skoda EJ675 City Elephant "Укрзализныця" приобрела в 2012 году перед Евро-2012.
Электропоезд состоит из шести двухэтажных вагонов, имеет 636 мест, из них 46 – первого класса, 590 – второго. Электропоезд рассчитан на эксплуатацию со скоростью до 160 км/ч.
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