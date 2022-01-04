Верховный Суд подтвердил запрет на скандальное строительство в центре Киева

ФОТО ИЗ FACEBOOK-СТРАНИЦЫ "ЗАЩИТИМ ПРОТАСОВ ЯР"

Кассационный административный суд признал законным решение Киевского городского совета о запрете скандального строительства в парке "Протасов Яр".

Источник: постановление Верховного Суда

Дословно: "Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласилась с решением суда апелляционной инстанции о том, что при принятии обжалуемых решений Киевгорсовет действовал на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины с учетом такого.

Кроме того, Верховный Суд принял во внимание выводы Конституционного Суда Украины в решении от 16 апреля 2009 года № 7-рп/2009, где указано, что орган местного самоуправления вправе по собственной инициативе или инициативе других заинтересованных лиц изменить или отменить принятый им правовой акт (в том числе и по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины)".

Детали: Застройщик в иске убеждал судей, что горсовет не может отменить свое предыдущее решение о предоставлении ему этого земельного участка в аренду для застройки.

В 2007 году депутаты Киевгорсовета внесли изменения в Генеральный план города и Программу озеленения, согласно которым участок зеленых насаждений общего пользования на улице Николая Амосова отнесли к территории жилой и общественной застройки.

Договор аренды, по которому застройщик должен обеспечить строительство и эксплуатацию жилого комплекса, заключили сроком до 22 июня 2017 года. Однако суды предыдущих инстанций установили, что строительство или подготовка к нему не осуществлялись.

В суде решили, что поскольку договор аренды с застройщиком не продлевали, то Киевгорсовет имел право вернуть участку его первоначальное назначение.

Предыстория:

Осенью 2019 года общественные активисты и журналисты-расследователи в парке в центре столицы строительная компания "Дайтон Групп", связанная с днепровским бизнесменом Геннадием Корбаном, планировала построить три высокоэтажки. Глава инициативной группы, выступавшей против строительства, Роман Ратушный заявлял, что ему поступали угрозы от чиновников Офиса президента.

28 июля Киевский городской совет вернул статус территории зеленых насаждений общего пользования земельным участкам в парке отдыха "Протасов Яр" в Соломенском районе Киева. В октябре Окружной административный суд Киева также отменил разрешение на скандальное строительство.

Украинская правда