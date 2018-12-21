Все разделы
Укр / Рус

Крупные города будут планировать схемы транспорта на 30 лет

Пятница, 21 декабря 2018, 13:50
 

В новых государственных строительных нормах по градостроительству введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба ведомства.

По словам заместителя министра, такая долгосрочная стратегия развития транспортной системы городов необходима для эффективной организации и рационального развития городского транспортного движения.

"Проблема транспорта в больших городах остается одной из самых актуальных. Начиная от пробок, сбоев в работе общественного транспорта, заканчивая несовершенством транспортных маршрутов или нехваткой мест для парковки на дорогах", - заявил он.

"В новых ГСН по градостроительству мы внесли такую ​​норму о необходимости в городах с населением более 100 тысяч человек разрабатывать комплексные схемы транспорта на 30-40 лет", – сказал Парцхаладзе.

Согласно новым нормам, комплексная схема транспорта предусматривает анализ существующего состояния транспортной сети – работы общественного и другого транспорта, эффективности железнодорожных, морских или авиаперевозок, автобусных, трамвайных и других маршрутов, а также функционирования аэропортов, вокзалов, портов и т.п., – на основе которого определяются дальнейшие шаги и пути развития.

Такая комплексная схема разрабатывается как отдельный документ на основе утвержденного генерального плана города.

 

В нем должны учитываться социально-экономические и планировочные особенности города, рост населения и территории, размещения населения и его демографическая структура, перспективные изменения в размещении предприятий промышленности, строительства, крупных торговых и других объектов и, исходя из этого, – перспективный уровень автомобилизации.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

транспорт Минрегионстрой строительство

powered by lun.ua
Материалы по теме
Экспресс Киев-Борисполь выполнил уже тысячу рейсов 19 декабря 2018, 16:44
"Укрзализныця" выставила на аукцион аренды на ProZorro первые 55 вагонов 19 декабря 2018, 15:07
"Дочка" Ryanair начала продавать билеты из Киева в Вену за 9,9 евро 14 декабря 2018, 18:28
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте