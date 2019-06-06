В ЕС приветствуют принятие обновленного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации

Представительство ЕС приветствует ратификацию Верховной радой обновленного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Представительство ЕС приветствует принятие обновленного амбициозного энергетического приложения к Соглашению об ассоциации. Это подтверждает стремление Украины ввести в себя правила ЕС на рынках газа и электроэнергии", - говорится в сообщении представительства ЕС в Twitter.

Напомним, 6 июня Верховная рада ратифицировала внесение изменений в приложение XXVII к Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

В обновленном приложении XXVII к Соглашению об ассоциации предусматриваются новые энергетические стандарты, которые в перспективе приблизят Украину к полноправному членству в ЕС.

Это новые правила, соблюдение которых позволит обеспечить интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС в секторах газа и электроэнергии.

Европейская правда